La Us pareggia in casa contro il Raiano, il gol di Vasiu non basta

Sul sintetico del Tomeo la Us San Salvo non riesce ad andare oltre il pareggio contro il Raiano.

Il vantaggio BiancoAzzurro firmato da Vasiu nel primo tempo, mentre nella successiva fase di gioco, dopo un rigore negato ai padroni di casa, l' arbitro concede la massima punizione agli ospiti che non perdono l'occasione segnando la rete del definitivo 1-1. Durante il secondo tempo "simpatico siparietto" che vede protagonista il direttore di gara alla prese con le proteste dei padroni di casa che lamentavano la presenza di 12 avversari in campo, dopo una serie di cartellini gialli si ravvede accorgendosi della reale situazione e provvedendo ad espellere uno dei giocatori ospiti reo di non aver abbandonato il campo dopo la sua sostituzione.

Domenica prossima a Scafa i ragazzi di Mister Ciavatta proveranno a rimanere in scia della corsa play-off essendo ancora a tre punti dal quinto posto attualmente occupato dall' Ortona.

Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!!!