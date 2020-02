Monteferrante, si riprenda il progetto degli operatori di strada

Agli angoli delle strade, fuori dai bar, sul lungomare, dappertutto , ragazzi in atteggiamento guardingo . Non che facciano cose gravissime . Si fanno le canne. Tra un aperitivo e l’altro. Se fanno anche altro non lo so. Ciò che mi inquieta è che questa materia sia ormai demandata esclusivamente alle singolarità familiari. Quando non si sa chi incolpare si incolpano le famiglie e immancabilmente le scuole. Qui si è perduto il senso delle azioni collettive, coordinate . Da troppi anni si è abbandonato il progetto degli operatori di strada che monitoravano la situazione raccordandosi con le forze di polizia e le istituzioni locali. Non è una cosa buona . Di questo passo , se non si rimettono in campo progetti seri per la lotta alle tossicodipendenze , tra una sagra e l’altra, rischiamo di perdere parecchi ragazzi per strada. E fatevelo un giro per la città !