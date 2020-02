Corona Virus: allarmismo anche a San Salvo? La famiglia Ding in crisi aziendale

Vi proponiamo l'appello giunto dall' amico Davide Ding e della sua famiglia che oggi sta attraversando un momento di crisi aziendale non per recessione economica ( infatti in piena crisi la sua azienda è nata e si è ingrandita) e neanche per incapacità di gestione ( infatti è/era tra le attività più frequentate a San Salvo sia per la semplice vendita di chicaglieria varia sia per le riparazioni di supporti e dispositivi elettronici) ma per causa dell' infondata paura di contagio del Corona Virus: << è calato il mio lavoro, la mia attività sta andando in crisi perché i clienti non arrivano più nel negozio. Non penso sia per colpa nostra, abbiamo sempre cercato di lavorare bene, non ho mai sentito dire male di noi... i clienti mi sembravano sempre contenti di noi. Mi viene da pensare e credere che questo momento per me negativo sia collegato alla paura del Corona Virus; penso che questa psicosi c'è perché anche per strada io e mia moglie abbiamo visto la gente comportarsi diversamente con noi, anche le bimbe a scuola e questo mi dispiace più di tutto, le mie figlie sono nate in Italia e sono sempre qui a San Salvo. Voglio dire a tutti i nostri clienti che il pericolo non c'è, il virus non può resistere tutto il viaggio e il tempo nei magazzini. Non è giusto per la mia attività, per tutti i cinesi in Italia e non è corretto per Voi vivere con una paura ingiustificata. Però vi dico che sono in pensiero per la Cina e per i cinesi in Cina, piuttosto che per noi qui. Spero questo brutto periodo passi per il bene di tutti>>.

​Forza Cina Forza Wuhan