San Salvo commemora le vittime delle Foibe

In occasione del “Giorno del Ricordo” che celebra la tragedia delle Foibe, l’Amministrazione comunale di San Salvo, in collaborazione con il Comitato 10 Febbraio, organizza la commemorazione con la partecipazione di alcune scolaresche e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Punto di ritrovo domani, martedì 11 febbraio alle ore 11.30, in piazza Giovanni XXIII per raggiungere in corteo il Monumento ai Caduti dove ci sarà la deposizione di una corona di fiori.

Discorsi commemorativi saranno tenuti del sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, dal responsabile provinciale del Comitato 10 Febbraio, Marco di Michele Marisi, dal sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi Sara Taraborrelli e dall’assessore del Consiglio comunale dei giovani Matilde Talia con la conclusione della testimonianza diretta dell’esule istriana Magda Rover.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza.