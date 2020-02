Il club di Vasto “Anima” compie 9 anni di attività

Il club di Vasto "Anima" compie 9 anni. Siamo molto contenti per questo e il bilancio è positivo! C' è stata una crescita e speriamo continuamo a crescere . E c' è stata una trasformazione dA club alcologico territoriale in c.E.f cioè club di ecologia familiare , non solo incentrato sulle dipendenze da alcool o gioco ma su tutte le fragilità umane. Il Club di Vasto È INFATTI gemellato con il club di San salvo " Margherita " e l' altro club recentemente nato auxilum . I CLUB SONO aperti a tutti e a chiunque avesse bisogno ! Gli orari sono per il Club "Anima " di Vasto ch con Servitore- insegnante la dott. Amina di Fonzo il martedì dalla 19 alle 20.30 presso lasala parrocchiale Papa Giovanni XII ,via Buonconsiglio , il club auxilium con servitore- insegnante la dott. VALEntina Vergalito sala parrocchiale Papa Giovanni XIII in via Buonconsiglio ,tutti i lunedì dalle 19 alle 20.30 e il club " Margherita " con Servitore- insegnante La dott. Riggi Margherita a San salvo ch presso la sala parrocchiale San Giuseppe in via Trignina ,36 tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 21.