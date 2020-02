San Salvo: manutenzione alla linea gas, divieto di transito in 12 strade

Per consentire al Centro di Vasto Snam Rete e Gas, l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria alla linea gas, si ordina il divieto di transito e di sosta della circolazione ai veicoli non autorizzati, esclusivamente nei tratti di strada interessati dai lavori, dalle ore 08.30 alle ore 16.00 nei giorni 12/02/2020 e 13/02/2020 in Viale Libero Grassi, Viale Marisa Bellisario, Viale Australia, Viale Gargheta, Viale Belgio, Viale Italia, Viale Inghilterra, Viale Canada, Viale Olanda, Viale Stati Uniti, C.da Stazione, C.da Piane Sant'Angelo di San Salvo con chiusura parziale e temporanea della circolazione.