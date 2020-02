Una foto anche per il commercio Sansalvese

Dopo la visita del sindaco Tiziana Magnacca dal negoziante Davide Ding, che aveva denunciato una crisi aziendale dovuta al Coronavirus, diversi commercianti del centro di San Salvo hanno espresso la loro opinione in merito.

Abbiamo ascoltato 10 commercianti del centro storico, tutti esprimono solidarietà nei confronti di Ding e gli augurano il meglio. Il sopralluogo del sindaco ha suscitato pareri favorevoli, nonostante la maggior parte di loro si sia chiesta per quale motivo non abbia mai ricevuto delle visite istituzionali nei periodi più difficili. Inoltre emerge che la crisi colpisce anche i negozi gestiti da sansalvesi (probabilmente per ragioni diverse dal Coronavirus).

