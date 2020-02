Le Partite Iva protestano, in piazza a Roma il 30 marzo

Partite Iva, in piazza a Roma il prossimo 30 marzo. A renderlo noto è Nicola Di Tinco in rappresentanza dei gruppi Movimento partite Iva, Partite Iva d’italia, L’Italia delle partite Iva, Partite Iva incazzate, Jamme assieme, Movimento nazionale partite Iva, Comitato Artigiani Commercianti e Tutte le Partite Iva., L.u.p.i., Partite Iva Toscana, Autonomi e partite Iva, Partite Iva in movimento e Salviamo le partite Iva. L’appuntamento è in Piazza del Popolo”, a Roma, alle ore 11:00, dove si terrà la manifestazione di protesta contro il sistema fiscale e burocratico italiano.