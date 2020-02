Marcello replica al Pd: “San Salvo ha tutti i requisiti per ottenere la Bandiera Verde”

“Abbiamo tutti i requisiti per ottenere la Bandiera Verde. Stiamo lavorando per l’assegnazione che viene attribuita solo attraverso la segnalazione di 35 pediatri e non con criteri oggettivi come giustamente accade per la Bandiera Blu che ci viene riconosciuta da 22 anni o con la Bandiera Gialla che quest’anno ci attribuisce due bike smile”. A dichiararlo l’assessore al Turismo Tonino Marcello in risposta a una nota del PD.

“Il nostro litorale ha tutti i requisiti per ottenere la Bandiera Verde. Il vessillo viene assegnato a quei Comuni dotati di spiaggia sabbiosa e bassi fondali che consentono ai bambini di giocare in assoluta sicurezza, attrezzature dedicate ai più piccoli, spazi adeguati ed ampi tra gli ombrelloni, opportunità di svago e divertimento per i genitori, assistenti di spiaggia e la presenza nelle vicinanze di bar, ristoranti e locali capaci di rispondere alle varie esigenze dei bambini. Sono tutti requisiti che San Salvo possiede. E’ quindi solo un fatto burocratico – conclude l’assessore Marcello – che volutamente sfugge al PD di San Salvo il quale, come sempre, rema contro la promozione turistica di San Salvo a dimostrazione dello scarso amore che è evidente nutre verso la nostra città”.