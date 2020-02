Medical Day Lions: continuano le visite mediche nelle scuole

Dopo il grande successo della prima giornata nella scuola di Sant'Antonio di San Salvo, il Lions Club San Salvo prosegue con il secondo appuntamento del Medical Day, nella scuola elementare di via Verdi.

Il Club Lions di San Salvo, del presidente Antonio Cocozzella, segue ormai da anni il progetto Medical Day Lions, tre giornate di screening medico riservato agli alunni di prima elementare.

Anche domani i dottori Maria Teresa Viggiano e Gaetano Illuzzi (odontoiatri), Carlo De Luca (otorino) e Carlo Del Duca (oculista) saranno a disposizione dei bimbi per continuare questo importante service che si propone non solo di offrire visite specialistiche gratuite, ma anche di promuovere un dialogo con i genitori in modo da innescare una logica di prevenzione nei vari ambiti medici.

Responsabile del service il vicepresidente del Lions Club SanSalvo, Romina Palombo.