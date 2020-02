“San Salvo, mare e cultura” il video promozionale della ProLoco riceve buoni riscontri

Ad una settimana dall' uscita del video "San Salvo, mare e cultura" sono diverse migliaia di visualizzazioni all' attivo, questo è motivo da parte dei promotori spunto per credere a portare avanti il progetto, di cui Maria Antonietta Serafini è ideatrice e responsabile. Il presidente Nicola Carrisi, si dichiara soddisfatto ad oggi del risultato, considerando che siamo in largo anticipo con la stagione balneare, << adesso l'obiettivo è quello creare altri video, stiamo programmando. Grande soddisfazione di tutto il gruppo di lavoro e dei soci che sono gia' al lavoro per dare alla nostra Citta' ed al nostro territorio la possibilita' di essere scoperta come merita, mettendo in risalto le tante sfaccettature e possibilità turistiche oltre allo splendido mare, la volontà è quella di mostrare le risorse storiche, enogastronomiche, antropologiche culturali>>.https://www.facebook.com/proloco.sansalvo/videos/vb.441585882666388/793268797817183/?type=2&theater