La Us San Salvo guadagna la zona playoff , sconfiggendo con il risultato di 1-2 e raggiungendo così in classifica lo ScafaPassoCordone. A pari punti ( 40) al quinto posto c'è anche l' Elicese. Molino e Vasiu con i loro gol odierni spingono la squadra a credere nell'impresa di raggiungere i playoff. Forza Us! Forza Ragazzi!