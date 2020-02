Musica e poesia: De André a San Salvo

Nella serata del 15 febbraio Federico Sirianni, cantautore genovese e amico del Faber, ha portato al teatro del centro culturale Aldo Moro la sua personale dedica in occasione degli 80 anni dalla nascita dell’artista ligure. Ad accompagnare Sirianni, insieme sul palco, si sono susseguiti artisti di vario genere come i musicisti Stefano Barbati, Giuseppe "Spedino" Moffa, Domenico Mancini e Paola Ceroli, e artisti del calibro di Valerio Sgarra (vincitore del premio Fabrizio De André, sezione poesia) e Marcello Marciani (poeta frentano, autore e interprete di un componimento dialettale con tematiche molto vicine a quelle del cantautore). Intrecciati da un filo conduttore, in forma di dialogo, hanno abbattuto la quarta parete coinvolgendo direttamente il pubblico nel cuore dello spettacolo.

L’ambientazione è quella di un’osteria genovese, un’atmosfera calda e informale, un tavolino e del vino sul palco. Poesia, canti, folklore e pezzi di vita raccontati in musica. Questo l’omaggio al borghese altolocato che più di tutti ha narrato dei vinti, dei soli, degli oppressi e degli emarginati. Un viaggio emozionale attraverso le tappe più significative della vita di Fabrizio De André, artista che ha raccontato la poesia laddove sembrava impossibile coglierla.