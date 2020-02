Cresce l’Avis comunale di San Salvo, in un anno 933 donazioni

Novecentotrentatré (933) donazioni, cinquecentosedici (516) soci (di cui 456 hanno donato nel 2019) e 51 nuovi iscritti. È un bilancio tutto in positivo quello presentato ieri mattina dall’Avis Comunale di San Salvo in occasione della 42esima Assemblea Annuale Ordinaria.

Numeri e risultati importanti che pongono la Comunale di San Salvo tra le prime Avis della Provincia di Chieti.

Soddisfatto il Presidente Amleto D’Aloisio che ha affermato: “L’obiettivo dei 500 soci è stato raggiunto e ora lavoriamo tutti insieme per raggiungere le 1000 donazioni. Obiettivi che, sono sicuro, raggiungeremo portando avanti le numerose attività messe in campo da tutto il Direttivo e alle quali ne aggiungeremo delle altre”.

Sottolineata inoltre l’importanza di mantenere viva l’immagine e la missione dell’Associazione. “L’Avis Comunale di San Salvo c’è e continueremo la nostra campagna di informazione sull’importanza del valore del dono del sangue e divulgheremo quanto più possibile il messaggio che l’Avis è un’associazione indispensabile per l’intera Comunità. È un percorso difficile, ma percorribile", ha concluso il Presidente condividendo con i soci presenti alcune idee da mettere in campo nel 2020.

Oltre alle consuete attività quotidiane tanti sono infatti i progetti in cantiere per questo 2020. Progetti che saranno realizzati in collaborazione con il Comune di San Salvo, l’Ipsia e l’US San Salvo: due murales per abbellire San Salvo e volti a testimoniare la bellezza e la semplicità del Dono, giornate formative con studenti e atleti e loro famiglie e tanto altro ancora.

Al termine dell’assemblea, l’Avis Comunale ha condiviso il comunicato stampa diramato dall’Avis provinciale Chieti in merito alle notizie apparse sulla stampa riguardanti il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “San Pio” di Vasto.