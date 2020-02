Climate change: Treno Verde 2020 fa tappa a Pescara

Parte la sfida del Treno Verde 2020 "Change Climate Change", inizitiva di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Gli eventi climatici di natura estrema, per intensità e frequenza, stanno coinvolgendo anche l'Italia. Per questo il Treno attraverserà lo Stivale dal 17 febbraio all'1 aprile, facendo tappa in 13 città e tra queste anche Pescara. Saranno raccontati gli effetti del fenomeno ma anche le buone pratiche messe in campo per fermarlo. Ciascuno di noi, nel suo piccolo, può contribuire a contrastarli, in primis con azioni e stili di vita più ecosostenibili. Queste nel dettaglio le tappe del Treno Verde: Lamezia Terme (Catanzaro), Catanzaro (17 e 18 febbraio), Agrigento (dal 20 al 22 febbraio), Potenza (25 e 26 febbraio), Bari (28 e 29 febbraio), Torre Annunziata (Napoli), (dal 2 al 4 marzo), Roma Ostiense (dal 5 al 7 marzo), Pescara (9 e 10 marzo), Ancona (12 e 13 marzo), Pisa (dal 15 al 17 marzo), Ravenna (dal 19 al 21 marzo), Verona Porta Nuova (23 e 24 marzo), Milano Porta Garibaldi (dal 26 al 28 marzo), Genova Piazza Principe (dal 30 marzo all'1 aprile).

Educazione ambientale, monitoraggi scientifici e approfondimenti caratterizzeranno il percorso a bordo del Treno Verde 2020, al cui interno sarà allestita una speciale mostra per la formazione e la sensibilizzazione di studenti e cittadini di tutte le età. Dalle grandi problematiche ambientali ai progetti per rendere l'Italia un paese migliore, l'edizione 2020 prevede anche diversi incontri tematici, momenti di raccordo tra cittadini, stakeholder e amministrazioni. L'intento è arrivare capillarmente sui territori per mettere in relazione la questione globale all'azione locale.