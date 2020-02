Pellegrinaggio Diocesano in Armenia diretto da Pietro Santoro dal 17 al 24 luglio

Il Caucaso e' terra di grande bellezza e di antica tradizione cristiana.L'Armenia e' stata tra i primi paesi ad abbracciare il cristianesimo,come scopriremo nelle visite alle chiese di pietra,identita' religiosa di questo popolo.Quota di partecipazione:1.380,00 a persona in camera doppia (supplemento camera singola euro 300,00).Iscrizioni (con acconto di euro 450,00) entro il 15 marzo 2020 ad esaurimento posti in curia vescovile presso il diacono Nazzareno Moroni tel.0863413827 oppure 3333514711 dal martedi' al sabato,dalle ore 9:00 alle ore 12:00.Saldo entro il 13 giugno 2020.Documenti da portare e' richiesto il passaporto valido per almeno sei mesi oltre la data del pellegrinaggio.La quota comprende:viaggio in areo A/R,trasporto in bus per tutto il pellegrinaggio,ingresso e VISITE come da programma con guida in lingua italiana,albergo di categoria 4 stelle (camere con due letti e Servizi privati),pensione completa.Dalla prima colazione del secondo giorno,alla cena del settimo giorno (acqua inclusa),radio guide,assistenza spirituale/tecnica.