Olimpiadi della cittadinanza, domani la presentazione in municipio

L’Amministrazione comunale di San Salvo e l’Istituto Comprensivo n.1 “Salvo D’Acquisto”, con la collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Teramo, hanno organizzato le Olimpiadi della Cittadinanza con il patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale.

E’ stata convocata per domani, mercoledì 19 febbraio alle ore 12.30, una conferenza stampa nell’aula consiliare del Comune di San Salvo per illustrare finali.Interverranno il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, il dirigente scolastico dell’IC1 Annarosa Costantini, la prof.ssa Chiara Di Marco per l’Università di Teramo e l’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza.

Le Olimpiadi sono riservate agli alunni delle classi terze della Scuola secondaria di I grado e agli studenti delle classi quarte e quinte della Scuola secondaria di II grado.

“La finalità di questa iniziativa – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – è quella di contribuire alla maturazione delle competenze di cittadinanza, necessarie a partecipare alla vita civile con una approfondita conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitiche, per diventare cittadini attivi, consapevoli delle proprie idee e responsabili delle proprie azioni”.