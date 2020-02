L'Abruzzo si aggiudica l'Italian Green Award

È stato assegnato alla Regione Abruzzo il primo premio all’”Italian Green Road Award", l'Oscar italiano del cicloturismo, la cui cerimonia si è tenuta a Verona, in occasione del CosmoBike Show, il più celebre festival della bicicletta. Si tratta di un prestigioso riconoscimento che è andato anche a premiare il grande lavoro di squadra profuso dal Dipartimento Turismo.

La carta vincente è stata soprattutto la capacità di mettere in evidenza gli aspetti più suggestivi ed accattivanti del progetto 'Bike to coast', sviluppato nel corso degli anni ed ora avviato verso la sua definizione lungo i circa 131 km di ciclovia che legano Martinsicuro a San Salvo. Infatti, l'ATI di imprese che sta realizzando l’opera nei circa 43 chilometri del tratto della Via verde Costa dei trabocchi, sta completando i lavori ed, a breve, nonostante qualche contrattempo abbia ritardato, in questi mesi, la tabella di marcia prevista dal cronoprogramma, saranno riconsegnati altri tratti di pista.

Un percorso prevalentemente costiero che, oltretutto, nel tratto conosciuto come Costa dei trabocchi, presenta scorci di straordinaria bellezza naturalistica che meritano di essere vissuti in sella ad una bici e che la Regione Abruzzo sta facendo conoscere di più e meglio in Italia ed all'estero.