Festa di carnevale con la parrocchia San Nicola, tutto sold out

Come ogni anno domenica 23 febbraio ricorre l'annuale festa di carnevale e in questa occasione la parrocchia San Nicola ha organizzato la "Festa in Famiglia" per stare tutti insieme.La cena si consumera' presso il ristorante Pepe Bianco alle ore 20:00.Sara' una festa in cui tutti indosseranno le tradizionali maschere di carnevale.Inoltre ci sara' l'animazione per grandi e piccini e sara' presente anche DJ Lorenzo.Il ricavato della manifestazione sara' interamente devoluta per la ristrutturazione della parrocchia di San Nicola.Le iscrizioni sono tutte terminate.