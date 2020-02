Ritorna a San Salvo la rievocazione storica carnascialesca “Popolo Mio”

Dopo vent’anni tornerà ad animare le strade di San Salvo la “Ialacceria e Companj” per riproporre la rievocazione carnascialesca “Popolo Mio” edizione 2020.

Per chi non ha mai avuto modo di assistere, e in particolare per i più giovani, si tratta di una rappresentazione tipica del carnevale dei nostri nonni che con ambizione si vuol tramandare alle generazioni future. Due le tappe in programma per domenica 23 febbraio e martedì 25 febbraio con il patrocinio del Comune di San Salvo.

“E’ un dovere civico oltre che culturale impegnarci per la cura delle nostre tradizioni popolari – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – che San Salvo possiede e che dobbiamo riscoprire e diffondere assieme anche a beneficio di chi non è originario della nostra città e si vuol pienamente integrare”.

L’organizzazione ringrazia in particolare Angelo Pagano, Ivo Balduzzi, Fernando Sparvieri ed Ergilio Monaco. Grandi protagonisti saranno il conduttore Mario Ialacci, Vitale Ialacci nel personaggio del Carnevale e Pietro Del Casale nei panni della moglie del Carnevale. Altre figure saranno impersonate da Teodoro junior Ialacci, Federico Loreta, Osvaldo Menna, Dino Ialiprete, Tonino Ialacci, Luca Chioditti, Vittoriano D’Allievo, Valentino Paganelli, Antonio Di Petta, Ottavio Franciotti, Fabrizio Spinelli, Salvatore Scafuri, Enrico Vallone, Alberto Zimarino, Francesco Rana, Giuseppe Lozzi, Luciano Sabatini, Silverio Marzocchetti, Antonello Cerella, Angelo D’Andrilli, Enzo Pennese, Marco Altieri, Lino Checchia, Osvaldo Di Virgilio, Domenico Menna, Nicola Sciascia, Antonio Cilli, Umberto Colombaro e Vitale Alfonso Franciotti.

“Abbiamo previsto due tappe itineranti nelle giornate di domenica e martedì di Carnevale – dice l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – che attraverseranno la città per presentare la rievocazione storica che conserva con cura la Ialacceria e Companj”.

Tappa del 23 febbraio

Ore 10.00 Piazza Giovanni XXIII

Ore 11.00 Piazza Europa

Ore 12.00 Bar Parima

Ore 13.00 Conad Gm Raspa

Ore 14.30 Bar Italia

Ore 16.00 Bar dei Portici

Ore 17.00 Piazza San Vitale

Tappa del 25 febbraio

Ore 11.00 Black Rose & D’Agostino

Ore 12.30 Ristorante La Tijella

Pre 14.30 Porta della Terra

Ore 17.00 Casina delle Rose