“Pizza competition”: i finalisti di Confcommercio Abruzzo

Si è svolta nella mattinata di venerdì 14 febbraio 2020, a Città Sant’Angelo, la prova finale del corso per pizzaiolo organizzato dalla Confcommercio di Pescara, tenuta dal docente Giampiero Di Biase. Il corso, ha riscosso un grande successo tra i partecipanti, interessati ad approfondire i segreti del mestiere del pizzaiolo e apprendere una professione utile all’inserimento nel mondo del lavoro. Durante la prova finale, gli allievi hanno dimostrato di aver appreso sia le nozioni teoriche inerenti il mondo della pizza, sia una notevole capacità pratica, evidenziata dalla giuria chiamata ad esprimere un giudizio sulle pizze preparate dai partecipanti. Giampiero Di Biase, il docente, si è impegnato quotidianamente per far svolgere agli aspiranti pizzaioli numerose ore di pratica per acquisire la manualità necessaria per muoversi con disinvoltura in una pizzeria.

Ecco i nominativi degli allievi e le loro pizze presentate alla gara finale: Marina Buccella, “Pizza alla Marina” pizza bianca con mozzarella, spinaci, decorata a crudo con prosciutto crudo, stracchino e pomodori secchi. Marco Di Giacomo, “La porcata” pizza rossa con spalla di maiale, aceto senape, salsa bbq, paprika, sale, olio e pepe nero. Francesco Giovanni Ruggiero, “Trionfo Romano” pizza bianca con fior di latte, rucola, prosciutto crudo, scaglie di formaggio di bufala. Antonio Di Vincenzo, “Pizza alla ligure” pizza bianca con pesto mozzarella e pomodorini. Simone Fattore, “Maglia Rosa” pizza bianca con mozzarella, provola, pancetta, grana (scaglie) rucola e pomodorini.

Inoltre Marina Buccella e Marco Di Giacomo sono stati premiati anche per il titolo di “Pizza più buona del Corso”