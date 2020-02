Porto di Vasto: ampliamento e nuova ferrovia

La Giunta regionale ha destinato 12 milioni di euro per il potenziamento infrastrutturale del porto di Vasto, considerato uno snodo strategico per il tessuto produttivo regionale. I fondi sono stati recuperati da una rimodulazione al Piano nazionale degli investimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'investimento è mirato all'ampliamento della banchina di levante (da 60 a 85 metri) per consentire l'ingresso della ferrovia nello scalo vastese e al prolungamento del molo di soprafflutto. Per il dragaggio, invece, è disponibile 1 milione 170mila euro. "Si tratta di un intervento molto importante, abbiamo lavorato un anno per reperire i fondi che saranno impiegati per il potenziamento del porto di Vasto", ha esordito il presidente della Giunta, "la precedente programmazione, infatti, destinava i finanziamenti solo per i porti nazionali, cioè a Pescara e Ortona, impoverendo di fatto il sistema dei porti regionali (Giulianova e Vasto). Noi abbiamo invertito la tendenza: nel bacino portuale di Vasto, andremo a realizzare la nuova banchina sulla quale Rfi potrà realizzare le infrastrutture ferroviarie. Questo investimento permetterà di ampliare i traffici commerciali e accrescere la circolazione delle merci nella nostra regione".

Insieme con il presidente della Giunta erano presenti, questa mattina a Vasto, nella sede dell'Arap, gli assessori regionali alle attività produttive e all'ambiente e il sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale.