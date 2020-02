Perché dare spazio alle tue storie?

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Se qualcuno ti chiedesse “com’eri quando eri bambino?”, probabilmente risponderesti con un aggettivo e esponendo di un piccolo episodio.

Se ora ti domandassi che “programmi hai per il week end?”, dopo la prima risposta secca, da quel silenzio, forse nascerebbe una narrazione dove attraversi ricordi ed esperienze.



Che sia il passato, il futuro o il più vicino presente, esploriamo il mondo ed esprimiamo noi stessi attraverso racconti. Narrazioni. Creazioni di senso attraverso il linguaggio.

Molti ricercatori sostengono che non è possibile compiere un’azione, raggiungere un traguardo, realizzare un’idea, se non è prima stata pensata. Pensata con le parole. Raccontata.

Si narra per apprendere (non è così che abbiamo studiato per le interrogazioni di storia?).

Si narra per condividere (ricordi quell’inverno nevoso? …Anche tu eri in quinto superiore?)

Si narra per andare avanti (…com’è andata oggi a scuola/a lavoro?)



Le parole rappresentano un punto di collegamento tra “noi” e il “mondo”. Trovare e rinnovare questo collegamento è già un atto creativo. Rende viva la mente. La fa respirare.

Un laboratorio di scrittura è semplicemente una palestra per te e per il tuo pensiero.

Uno spazio condiviso e, allo stesso tempo, completamente personale.



Info al 338 986 6874 Giorgio Conti - WriteClub Lab