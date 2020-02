A proposito di quesiti irrisolti...

Ha da poco visto la luce, su questo stesso sito, l’ennesima, pretestuosa, sterile polemica tra le due opposte rappresentanze politiche di San Salvo. Con la variante di una delle controparti (peraltro già apparsa talvolta in passato) perché alla ‘provocazione’ del locale PD, stavolta la risposta non è a firma ‘Comune di San Salvo’, bensì ‘Gruppi Consiliari di San Salvo Città Nuova - Lista Popolare - Per San Salvo’.

Mi riferisco, nell’ordine, a due interventi dello scorso 17 febbraio apparsi su sansalvo.net dove alle ore 10,00 si pubblicava “Tra pezze e rattoppi San Salvo è una città ferita” a firma ‘PD San Salvo’ e già alle ore 16,10 (c’è da considerare anche la ‘pausa pranzo’) appariva la replica... con un tempismo da record che nulla ha da invidiare a quello già messo a segno dal ‘Comune di San Salvo’ tre giorni prima.

Tutto più che legittimo, ovviamente: da una parte e dall’altra.

Un interrogativo, però, mi pongo: potrò mai sperare che qualcuno (non mi interessa chi: il Comune, I Gruppi Consiliari, lo stesso PD?) risponda alla mia segnalazione/richiesta che si trascina dal febbraio 2016 (leggi), ripresa nel novembre 2016 (leggi), e poi nel maggio 2018 (leggi), e ancora di recente (leggi), per finire a sabato scorso? (leggi).

E, solo per giustificare la mia finora disattesa aspettativa, aggiungo: so bene che non posso vantare alcun diritto a ricevere una risposta... però mi sono ricordato di un vecchio motto, quello che ho riportato nel fumetto in testata e che rimanda a liceità e... cortesia!

Romolo Chiancone