“Quarta Parete”: la rassegna teatrale della Valle del Trigno

La BCC della Valle del Trigno per i mesi di febbraio e marzo ha organizzato una Rassegna Teatrale dal titolo “Quarta Parete” in collaborazione con alcuni gruppi teatrali della Valle del Trigno da San Salvo e Vasto fino ad arrivare a Campobasso. L'obiettivo è quello di creare momenti di diffusione della cultura ma anche scambio tra compagnie del territorio.

La definizione “Quarta parete” deriva dal teatro antico dove il palco era una scatola nella quale si rappresentava una vita lontana da quella reale. In questa interpretazione la quarta parete rappresenta la parete trasparente che filtra pubblico e platea, abbatterla significa avvicinare questi due mondi.

Ad aprire la rassegna domenica 23 febbraio, ci sarà “Il Gabbiano”, il dramma di Čechov scritto nel 1895 incredibilmente attuale, messo in scena dalla Compagnia Teatro Studio di Vasto con la regia di Rossella Gesini. L'8 marzo si esibirà il gruppo di San Salvo G.C. Spes conta spem con “Ritratti di donna”, una presentazione attraverso monologhi delle vite di donne che in modi diversi sono riuscite a cambiare la loro storia. A seguire il 15 marzo saranno gli attori di Campobasso Marco Benevento e Emiliano Reggente con la regia di Michele Di Cillo a calcare la scena con “Il Tramonto dei superuomini” una commedia brillante sulla vita dei tre Amici del Bene della ormai dimenticata Lega della Giustezza: Mister Volante, Dottor Mente e Capitan Sparisco che si barcamenano tra le beghe della vita quotidiana.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 18.00 presso Ex Gil – Domus della Cultura a Campobasso in Via Milano 15. Per i residenti a Vasto e San Salvo sarà possibile prenotare un posto nel bus organizzato dalla Fondazione BCC, per informazioni e iscrizioni ci si può recare presso tutti gli sportelli della BCC della Valle del Trigno oppure prenotare chiamando il numero349/5331055.