"Nemici" di Vallone: in Abruzzo debutta il "Cineparrozzo"

E' il primo episodio di produzione cinematografica, di interesse nazionale, totalmente 'made in Abruzzo', tanto che il regista e ideatore del progetto presenta il debutto come quello di un nuovo genere definito ironicamente "Cineparrozzo": ecco che arriva il film "Nemici" di Milo Vallone. Sarà proiettato in anteprima nazionale a Pescara il prossimo 27 febbraio, alle ore 20.30, al cinema Massimo. La lavorazione complessiva del progetto è durata un anno e mezzo.

"Nemici", commedia che ruota intorno al mondo della televisione italiana, vede la partecipazione di artisti, operatori, maestranze, location, sponsor, enti e coproduttori abruzzesi.

Unica eccezione, la presenza di una serie di prestigiose partecipazioni di artisti di chiara fama che interpreteranno se stessi. Tra gli attori, oltre a Vallone, ci sono Valeria Angelozzi e Massimiliano Elia, con la partecipazione di Sandra Milo, Martufello, Antonio Razzi, Pippo Franco, Dado, Federica Cacciola (nei panni di Martina Dell'Ombra) e Andrea Roncato.