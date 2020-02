Torna in libertà T. L., il 52enne di San Salvo che lo scorso 18 febbraio era stato arrestato per paccio di droga (leggi la notizia). Il Gip presso il Tribunale di Vasto Italo Radoccia ha rigettato la richiesta di applicazione di misura cautelare disponendo l'immediata remissione in libertà di T.L., difeso dall'avvocato Loretta Di Vaira del Foro di Vasto.