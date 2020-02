Le bellissime giornate di Angelo e Lorenzo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Angelo e Lorenzo sono due amici che frequentano e vivono ogni giorno la parrocchia San Nicola.Si conoscono da tanto tempo e insieme fanno delle bellissime colazioni e delle bellissime serate e giornate in compagnia della parrocchia San Nicola.Angelo e' un operaio della NSG group mentre Lorenzo e' uno studente,un DJ e un appassionato giornalista.Le giornate passate insieme ad Angelo sono bellissime e spettacolari.Stando in sua compagnia c'e' divertimento ogni giorno.Io sono molto felice e gioioso ad avere un amico cosi' bravo e cosi' comprensivo come solo Angelo sa fare.