Barriere A14, dissequestro su un viadotto

La Procura della Repubblica di Avellino ha accolto l'istanza di Autostrade per l'Italia relativa al dissequestro delle barriere di sicurezza bordo-ponte installate su otto viadotti lungo l'autostrada A16 e su uno della A14. Lo rende noto la società sottolineando che "il dissequestro temporaneo consente alle competenti Direzioni di Tronco della società di procedere con i lavori di cantierizzazione necessari per la sostituzione delle barriere di sicurezza. Gli interventi verranno svolti secondo le modalità indicate dagli uffici tecnici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti". Le barriere oggetto di dissequestro in Abruzzo si trovano lungo autostrada A14, sul viadotto "Fonte dei Preti" tra le uscite di Lanciano e Val di Sangro.