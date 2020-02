Provvedimento shock del governo: il Corona Virus fa paura in Veneto e Lombardia

Sono state rimandate le partite della seria A Verona-Cagliari, Atalanta - Sassuolo, Inter-Sampdoria in programma nel pomeriggio a Verona e Bergamo, e questa sera a Milano. Il governo ha preso questo provvedimento per, a questo punto conclamata, emergenza Corona Virus. La Lombardia e il Veneto sarebbero quindi focolaio in Italia, le paure e la psicosi di contagio diventano procedure.