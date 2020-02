Farplay o 3punti?

Far play o 3 punti? La mia domanda nasce dopo la partita disputata dal San Salvo c5-casalbordino c5! In palio una probabile promozione diretta per gli ospiti e un posto nei playoff per i locali! In un periodo dove si parla di rispetto e far play rimango allibito dal comportamento antisportivo degli avversari. Per il direttore di gara, peraltro solo, condurre una partita non è affatto semplice ed è li che subentra il far play. Li dove c’è la svista arbitrale ci si aspetta l’intervento dei giocatori, ma ieri purtroppo per ben 2 occasioni gli avversari non fanno nulla di tutto ciò. Risultato? 2 gol presi su questi episodi. La voglia di vincere pende il sopravvento e annebbia le mente. Ci potrebbe stare non fosse che con molti avversari si è stati insieme per tanti anni e vissuto momenti straordinari!allora la mia domanda è questa: una partita vale più di un amicizia? Il risultato fine a se stesso può cancellare anni di profondi sentimenti?anni dove si è stati una famiglia? essere avversari vuol dire non riconoscere più chi ti e di fronte? Questo è il mio pensiero, ma ho dovuto constatare che io credo ancora a babbo natale.