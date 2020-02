La Us San Salvo batte il Fater ed è sempre più in corsa playoff

Sul sintetico del Tomeo la Us San Salvo batte il Fater Angelini con il risultato di 2-1. A segno per i BiancoAzzurri Di Pietro Stefano e Giampiero. I ragazzi di Mister Ciavatta hanno giocato una buona gara, il risultato è molto positivo in chiave playoff, il morale alto può permettere al collettivo qualcosa in più. La tifoseria è convinta che l'impresa di tornare in eccellenza sia possibile. Forza Ragazzi! Forza Us San Salvo!!!