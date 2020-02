La Regione Abruzzo premia lo chef Niko Romito

Un riconoscimento ufficiale allo chef Niko Romito per aver rappresentato in questi anni “L’ambasciatore abruzzese della cucina italiana nel mondo” ma soprattutto per essere stato un punto di riferimento assoluto di un Abruzzo fatto di eccellenze. Romito è riuscito a interpretare un patrimonio materiale e immateriale secolare e proiettarlo verso il futuro attraverso la sua cucina. Con queste motivazioni oggi pomeriggio a Palazzo dell’Emiciclo, il Presidente della giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale. Premiata anche la sorella di Romito, Cristiana, Maitre D’ del ristorante Reale e manager di Casadonna, “Per aver sostenuto e reso il brand Romito unico al mondo”. Lo chef ha ricevuto in dono una divisa da lavoro realizzata a mano con stoffe pregiate dall’azienda Brioni, la società di alta sartoria di Penne (Pe).

La divisa porta incisi i simboli della regione abruzzo sulla manica sinistra mentre sulla destra riporta un ricamo del tricolore italiano. Sul lato del petto è inciso il nome dello chef “Niko Romito” con la scritta in basso “Orgoglio d’Abruzzo”. Romito ha inoltre ricevuto dagli esponenti regionali anche un piatto dipinto in maiolica e un quadro raffigurante il tema “mare” realizzati dal Maestro pescarese Enea Cetrullo. A Cristiana è stato donato un diamante a forma di cuore realizzato dal maestro orafo pescarese della gioielleria “Gemmy”. Niko Romito è nato a Castel di Sangro (Aq) nel 1974 dove gestisce con la sua famiglia il ristorante “Reale” destinatario di tre stelle Michelin. Nel 2020 ha ricevuto al “Madrid Fusion” il Premio “Cuoco europeo dell’anno” . Nel 2019 il suo ristorante si è posizionato al 51° posto nella classifica “The World’s 50 Best Restaurants 2019”. Sono numerosi i premi e riconoscimenti ricevuti in questi anni, sia nazionali che internazionali, tanto da collocare Romito ai vertici della cucina italiana e internazionale.

Lo chef è autore anche delle seguenti pubblicazioni: “Semplicità reale” (con Clara e Gigi Padovani. 2009, Giunti editore), “10 Lezioni di Cucina” (con Laura Lazzaroni. 2015 e 2017, Giunti editore), “Apparentemente semplice” (con Leopoldo Gasbarro. 2015, Giunti editore), “Unforketable.it” (con Elisia Menduni. 2015 Giunti editore). Alla cerimonia ha partecipato anche il vice presidente del Consiglio regionale. “Sono molto emozionato, ho ricevuto numerosi premi e parlato con tante persone in occasioni simili. Ma oggi sento forte l’amore della mia Terra. Il premio che mi avete conferito lo vivo come lo sguardo amorevole e caloroso rivolto da una intera comunità al percorso di vita di una famiglia d’Abruzzo e a tutte le persone che per un tratto di questo cammino sono state al nostro fianco” è quanto ha dichiarato lo chef Niko Romito. “Lo ritengo un premio collettivo, per la mia famiglia e per tutti i collaboratori del passato e del presente. Per questo – ha proseguito – voglio ringraziare mia madre e le mie tre sorelle, in particolare Cristiana per essermi stata accanto in questi anni. chiave per consentire un accesso democratico alle masse di un cibo salubre e di qualità. Numerosi studi ci dicono da tempo che la salute è sempre più correlata al cibo che mangiamo. Voglio che la regione Abruzzo diventi un distretto della ricerca e della formazione sul cibo a livello nazionale”.