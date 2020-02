Sospese le attività all’Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-Pescara per 2 giorni

Scuole regolarmente aperte in Abruzzo cosi come gli uffici pubblici. Da segnalare invece la decisione della Università D'Annunzio di Chieti-Pescara che ha comunicato che, "in relazione alla emergenza Coronavirus, le normali attività didattiche dell'Ateneo sono sospese per oggi e domani. Le sessioni di laurea programmate per i medesimi giorni si svolgeranno a porte chiuse, senza presenza di pubblico. Gli esami di profitto si terranno regolarmente con le modalità previste dalle normative sanitarie di base evitando qualsiasi forma di assembramento".