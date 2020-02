San Salvo: al via il progetto “Piccoli in Movimento” per i bambini da 24 a 36 mesi

E’ ripartito il progetto “Piccoli in Movimento” realizzato dall’Assessorato alle Politiche sociali e rivolto ai bambini dai 24 ai 36 mesi che frequentano l’asilo nido “Bamby”. “Piccoli in Movimento” è un laboratorio di movimento inteso come gioco creativo e si pone l’obiettivo di avvicinare i bambini alla danza come espressione del corpo. Il laboratorio prevede due lezioni settimanali, della durata di un’ora, per l’intero anno scolastico. A giugno è previsto un saggio conclusivo.

“ L’Amministrazione comunale è molto attenta alle necessità dei più piccoli – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – tenendo operativo l’asilo nido, nell’accogliente struttura di via Verdi, per far conciliare le esigenze delle famiglie e in particolare delle donne che lavorano. Piccoli in Movimento è un laboratorio che ludico-motorio che favorisce la coordinazione dei nostri bambini”.

L’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza ricorda che sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 e il modulo per presentare la domanda può essere ritirato direttamente presso il Segretariato sociale oppure scaricando l’apposito modulo dal sito “sezione avvisi” o dalla sezione modulistica Politiche sociali.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Consorzio Sgs Servizi globali sociosanitari.