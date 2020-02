Un successo il carnevale della parrocchia di San Nicola FOTO

E' stato un successo l'evento di carnevale "Festa in famiglia" organizzato dalla parrocchia San Nicola,cui si e' svolta ieri sera alle ore 20:00 presso il ristorante Pepe Bianco.E' stata una bellissima festa condivisa con tutta la parrocchia in cui tutti hanno indossato i costumi tipici del carnevale.Prima della cena il parroco don Beniamino Di Renzo ha fatto i doverosi ringraziamenti a tutti i presenti ed inoltre ha dato la benedizione.Subito dopo spazio alla musica e al divertimento.Non sono di certo mancati i balli di gruppo e i balli di coppia.Verso la fine della serata c'e' stato spazio per il Karaoke.Alla cena era presente anche DJ Lorenzo.Questa bellissima festa ha fatto registrare il tutto esaurito e il bilancio e' più che positivo.Il ricavato della manifestazione sara' interamente devoluta per la ristrutturazione della parrocchia San Nicola.Il carnevale della parrocchia e' cominciato sabato pomeriggio alle ore 15:00 con il "carnevale dei bambini" in cui tutti i bambini hanno festeggiato il carnevale.Dopo un primo momento di giochi c'e' stata la merenda condivisa che pian piano veniva portata dai giovanissimi.Si ringrazia don Beniamino per aver accettato sin da subito l'idea della festa e tutta la parrocchia per aver aderito alla manifestazione.