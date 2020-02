Coronavirus, incontro in Regione tra Asl e sindaci

"A seguito dell'incontro al Dipartimento regionale Sanità, per fare il punto sul Decreto d'emergenza sul Coronavirus, credo sia necessaria la convocazione di tutti i Comitati ristretti dei sindaci delle quattro Asl per poter svolgere un ruolo comune di raccordo". Lo ha chiesto il presidente Anci Abruzzo Gianguido D'Alberto. "Al momento in Abruzzo non c'è alcuna evidenza di circolazione locale del Covid 19, ma per far fronte a eventuali emergenze che potessero verificarsi, credo sia utile vengano attivati e informati in maniera diretta per renderli partecipi dei protocolli operativi in essere nel rispetto di quanto previsto dal nuovo Decreto". Poco dopo la risposta dalla Regione, resa nota dallo stesso D'Alberto: "Ringrazio per l'attenzione alla nostra richiesta il presidente Marsilio e l'assessore Nicoletta Verì che tempestivamente hanno convocato i Comitati ristretti dei sindaci delle 4 Asl congiuntamente per domani alle 18 presso la Giunta regionale all'Aquila".