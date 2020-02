Coronavirus: Asl Chieti, attenti e vigili, la paura produce solo errori

"Non c'è emergenza coronavirus Covid19 nel nostro territorio, ma è necessario disporre di un'organizzazione interna efficiente e pronta a gestire un eventuale caso dal momento del sospetto alla diagnosi, all'assistenza". Lo ha detto il direttore generale, Thomas Schael, aprendo questo pomeriggio la riunione con i dirigenti della Asl Lanciano Vasto Chieti per fare il punto sui provvedimenti e sulle misure adottate dalla Regione Abruzzo e dalla Asl stessa per fare fronte alla situazione.

"Dobbiamo essere attenti e vigili - ha detto ancora Schael - definire subito protocolli operativi, ma senza lasciarci condizionare dalla paura, che produce solo errori".