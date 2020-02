Martedì Grasso: fine del Carnevale, ma non per tutti

Frittelle, castagnole, chiacchiere, cenci e tanto altro.

Gli italiani si apprestano a festeggiare il Martedì Grasso, l'ultimo giorno della settimana grassa (il Carnevale), quello che precede il Mercoledì delle Ceneri e con esso l'inizio della Quaresima, periodo invece di rinunce, sacrifici e astinenze.

Il Martedì Grasso in realtà non coincide con la fine del Carnevale su tutte le regioni d'Italia.

In Lombardia ad esempio il Carnevale Ambrosiano si concluderà il weekend successivo.

Proprio in questo giorno la tradizione vuole che vengano consumati tutti i cibi più prelibati rimasti in casa, che durante la quaresima non potranno essere mangiati, come la carne.

E proprio per il fatto che si consumano cibi grassi che l'ultimo giorno di Carnevale è stato nominato in Italia Martedì Grasso e in Francia Mardi Gras.

In Sardegna il Martedì Grasso assume vari nomi: a Mamoiada si chiama Martisero, a Ulassai si chiama Martisperri.

Durante il Martedì Grasso è usanza quella di mascherarsi in vario modo e di sfilare per le strade cittadine.

E nel Mondo? Negli USA il Martedì Grasso è altrettanto importante, in particolar modo a New Orleans, perché coincide con una festa molto cara a loro: il Panceke Day.

Nella città americana vi sono vere e proprie competizioni nelle scuole e nei villaggi tra famiglie in cui, uno dei componenti, deve correre con una padella con all'interno una frittella fredda.

Nel Regno Unito il giorno precedente al Mercoledì delle Ceneri è conosciuto come Shrove Tuesday, in Germania, così come in quasi tutti i Paesi scandinavi, il giorno più importante del Carnevale non è il martedì che precede il Mercoledì delle Ceneri, bensì il lunedì.

È conosciuto come Rosenmontag (=lunedì delle rose) in Germania e Bolludagur o Semladag in Svezia dal nome del dolce tipico di questo giorno, il Semla.

Da ricordare ovviamente il Carnevale brasiliano, con Rio de Janeiro in testa e le sue sfilate note in tutto il Mondo.



Fonte 3BMeteo