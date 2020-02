Coronavirus e fake news: scuole aperte a San Salvo

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca comunica che sono false e infondate le notizie diffuse sui social della chiusura di tutte le scuole per il coronavirus.

Si precisa che ogni eventuale decisione verrà ampiamente e tempestivamente resa nota dal Comune di San Salvo.

A tal proposito il sindaco evidenzia che il presidente del Consiglio dei ministri ha diffuso questa nota: “La presidenza del Consiglio smentisce le notizie che stanno circolando in queste ore su una presunta chiusura, per decisione del presidente Conte, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Le decisioni e le misure adottate dal governo vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali, alle quali si prega di far riferimento”.