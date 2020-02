Torna all'asta la particella 18 a San Salvo Marina, è il nono esperimento

Torna all'asta la particella 18. Si tratta del nono esperimento di asta pubblica da parte dell'amministrazione comunale per la vendita dell’area di 19.190 mq che si trova nella parte nord del lungomare Cristoforo Colombo di San Salvo Marina. Stavolta però il prezzo a base d'asta non è stato ribassato e rimane a 2 milioni e 160 mila euro con il sistema delle offerte segrete in aumento di 50 mila euro e multipli. Dalla vendita del terreno il Comune intende ricavare i soldi per il rifacimento del lungomare di San Salvo Marina, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche 2018-2020.