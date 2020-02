Coronavirus, 12 tamponi negativi in Abruzzo

Sono risultate tutte negative al Coronavirus le dodici persone sulle quali, nelle ultime ore, in Abruzzo sono stati eseguiti tamponi per i successivi accertamenti. I soggetti, tutti con sintomi specifici più o meno acuti, provenienti da aree a rischio, cioè le 'zone rosse' del Nord Italia o quelle all'estero, non sono stati dunque contagiati dal Covid-19. I tamponi, come da protocollo regionale, sono confluiti al laboratorio dell'ospedale di Pescara, individuato quale centro di riferimento in Abruzzo.

Tra le persone su cui sono stati eseguiti gli accertamenti ve ne sono cinque di Pescara - una delle quali rientrata di recente dalla Thailandia - una di Roseto degli Abruzzi (Teramo), tornata da Piacenza, e una della Marsica, oltre a una coppia di coniugi veneti in vacanza in Abruzzo. Oltre alle 12 odierne, altre 6 persone erano risultate negative lunedì: tutti avevano avuto contatti con soggetti risultati positivi o erano stati nelle zone rosse del Nord Italia.