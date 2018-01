Strada provinciale Trignina, valore strategico per San Salvo

Stato fatiscente quanto pericoloso della strada provinciale Trignina che collega il casello dell'autostrada A14 al centro abitato di San Salvo. Nonostante le numerose sollecitazioni ad oggi non c'è ancora alcuna certezza sulle sorti di questa arteria che assume un valore strategico considerando le numerose attività operanti della zona industriale con le notevoli ricadute economiche per il territorio del Vastese, nonché della valenza turistica della Città di San Salvo, che lo scorso anno per ventesima volta si è fregiata della Bandiera Blu.

Dopo le dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal presidente della Regione Abruzzo in occasione dell'incontro avuto con i sindaci del Vastese, il sindaco Tiziana Magnacca ha sollecitato Luciano D'Alfonso a farsi parte attiva per sostenere le ragioni di San Salvo.

Ho ricordato al presidente D'Alfonso dichiara il sindaco che in ottobre la Regione Abruzzo ha destinato 9 milioni di euro per la sistemazione delle strade provinciali che insistono nel territorio del Vastese. Parte di quella somma deve essere destinata alla strada provinciale Trignina. Sono interventi funzionali oltre che di sicurezza considerato che su questo tracciato l'illuminazione è inesistente e insistono due ponti, di cui uno sull'autostrada, privi da anni di manutenzione.