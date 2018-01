"La Via Verde: una grande opportunità" 28 Gennaio 2018

Domenica 28 Gennaio 2018 alle ore 17,00, a Rocca San Giovanni, presso il Polo Culturale A. Colizzi, si terrà un incontro pubblico organizzato dal Partito Democratico Terre dei Trabocchi, dal tema: “Via Verde: una grande opportunità”. Si tratta della prima iniziativa pubblica organizzata dal neo costituito circolo PD Terre dei Trabocchi (che comprende i comuni di Fossacesia, Mozzagrogna Rocca San Giovanni, Santa Maria Imbaro).

Questa iniziativa ha la finalità di conoscere e comprendere meglio il progetto “Via Verde della Costa dei Trabocchi”, analizzandone i dettagli tecnici, punti di forza e le eventuali criticità che potrebbero presentarsi, per poi ragionare insieme ad amministratori, cittadini e operatori economici su come possa essere sviluppato al meglio in futuro per fare in modo che diventi un’infrastruttura strategica per l’Abruzzo.

Interverranno Mario Pupillo, Presidente della Provincia di Chieti e Sindaco di Lanciano; Arch. Valerio Ursini - Responsabile unico del Progetto “Via Verde della Costa dei Trabocchi”; Camillo D’Alessandro, Consigliere Regionale.