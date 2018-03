I testimoni di geova  romeni di San Salvo si incontreranno al Gabrì Park Hotel di San Salvo per Commemorare la morte di Gesù

Comemorarea morții lui Isus Invitație

Cu o seară înainte de a muri, Isus le-a spus discipolilor lui să-i comemoreze moartea. El a zis: „Continuați să faceți lucrul acesta în amintirea mea”. (Luca 22:19) Vă invităm să ne fiți alături la comemorarea morții lui Isus Cristos. Anul acesta se va ține sâmbătă, 31 martie.

SABATO 31 MARZO 2018 ORE 21.00

SAN SALVO - “Secondo il calendario lunare della Bibbia, sabato 31 marzo 2018 ricorre l’anniversario della morte di Gesù. I Testimoni di Geova di tutto il mondo celebreranno questo evento, che considerano il più importante dell’anno. Il 3 marzo hanno dato inizio a una campagna mondiale per invitare tutti coloro che lo desiderano a partecipare a questa celebrazione. Tutti desiderano vivere in pace, buona salute e felicità. La Bibbia, libro ispirato da Dio, promette che tutto questo non sarà solo un sogno ma diventerà presto realtà come si legge in Isaia 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23. I miracoli compiuti da Gesù mostrarono su piccola scala quello che accadrà quando queste profezie si adempiranno a livello mondiale. Tutto ciò che causa sofferenza potrà essere eliminato solo grazie alla morte di Gesù. La sua morte fu così importante nell’adempimento dei propositi di Dio che Gesù comandò ai suoi discepoli di commemorarla “CONTINUATE A FAR QUESTO IN RICORDO DI ME” Luca 22:19, 20. Il discorso spiegherà perché la morte di Gesù avvenuta quasi duemila anni fa è importante ancora oggi e quanto sia concreta la promessa scritturale di una vita migliore nel prossimo futuro. Desideriamo che l’incoraggiamento e la guida spirituale offerta in occasione di questa cerimonia possa essere utile al maggior numero di persone. Lo scorso anno il totale dei presenti nel mondo, tra Testimoni locali e curiosi, è stato di oltre 20.175.000. Chiunque lo desideri può essere presente, l’ingresso è libero e non si fanno collette. Il sito ufficiale dei Testimoni di Geova è consultabile all'indirizzo: https://www.jw.org