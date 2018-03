Gli auguri di una Santa Pasqua del Sindaco Tiziana Magnacca

Carissimi concittadini,

vi giunga il mio augurio sincero di pace in questa Santa Pasqua, con un invito alla riflessione che, mai come quest’anno, vada oltre i nostri confini territoriali. Le donne e gli uomini di buona volontà soffrono ancora: le guerre e il clima affamano il mondo.

Ce lo ricorda papa Francesco quando parla di “terza guerra mondiale a pezzi” e delle “guerre ambientali” aperte nel mondo e che causano l’aumento della fame.

Dati che emergono dal Rapporto globale sulle crisi alimentari redatto dall’Onu e dall’Unione Europea che hanno lanciato l’allarme sui livelli crescenti di fame acuta.

Come sindaco di questa nostra comunità dovrei invitarvi alla gioia e alla felicità, purtroppo non può essere sempre festa se non abbiamo a cuore le sorti dei nostri fratelli, quelli della “porta accanto” e non pensiamo a coloro che vivono situazione di effettivo disagio.

Spero che la politica nazionale, dopo gli innumerevoli annunci, si metta in moto e prenda l’abbrivio per individuare le soluzioni più praticabili ai grandi problemi che affliggono i cittadini come il diritto al lavoro, una sanità adeguata e tempi certi per le prestazioni per non dimenticare le pensioni, che ogni anno si allontanano mortificando le speranze e il futuro dei nostri giovani in cerca di occupazione.

A tutti voi e alle vostre famiglie: carissimi auguri