Cantina Frentana al Vinitaly 2018 festeggia i suoi primi 60anni con un programma ricco di appuntamenti

Il nuovo logo, il Montepulciano Riserva, ultimo nato in cantina, che celebra sessant’anni di attività della cooperativa vitivinicola di Rocca San Giovanni, le degustazioni e i grandi eventi, come la cena per amici ed importatori nelle sale di un antico palazzo del centro storico di Verona.

Non passerà inosservata la presenza di Cantina Frentana al Vinitaly 2018, il Salone Internazionale del vino e dei distillati in programma da domenica 15 a mercoledì 18 aprile a Verona. Tante dunque le attività programmate da Frentana per la più importante manifestazione enologica italiana, in cui festeggerà il suo sessantesimo compleanno. E’, infatti, il 1958 quando, dopo la firma dell’atto costitutivo, la cantina di Rocca San Giovanni vendemmia il primo lotto di uve dei propri soci.

Per celebrare questo compleanno speciale, proprio nell’anno in cui a Vinitaly, l’Abruzzo festeggia i 50 anni della Doc Montepulciano, Cantina Frentana porta a Verona il suo nuovo vino “Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva”, un rosso di carattere maturato in botte di rovere francese per 16 mesi e poi affinato in vasche di cemento. Inoltre, accanto alle degustazioni e agli incontri che lo staff di Cantina Frentana proporrà a winelovers e buyer nel proprio stand, al padiglione 12 (stand 3 D) di Verona Fiere, è in programma anche un evento celebrativo nel centro storico di Verona. Le antiche sale di Palazzo Paletta (via Arcidiacono Pacifico, 6) ospiteranno, domenica 15 aprile (dalle 19,30 alle 22,00) una cena riservata ai clienti italiani e agli importatori stranieri per festeggiare il 60esimo compleanno della cooperativa vitivinicola.

All’’interno di un calendario ricco di appuntamenti, si segnala anche il dinner buffet, in programma lunedì 16 aprile (Galleria UniCredit Business, viale dell'Agricoltura, 1, Verona, ore 19) con le 6 cantine, rappresentanti di eccellenza delle regioni d’Italia, per la presentazione di The Wine Net - Italian Co-Op Excellence, la rete che promuove l’eccellenza della cooperazione vitivinicola italiana, di cui anche Cantina Frentana, unica in Abruzzo, fa parte. “Il Vinitaly rappresenta un punto di incontro annuale con coloro che già ci conoscono e apprezzano i nostri prodotti, con i nostri clienti presenti in Italia e con i nostri partner per il mercato estero – ha detto il presidente di Frentana Carlo Romanelli – e sarà naturalmente l’occasione per presentare i nostri vini e continuare comunicare con forza, anche attraverso il nostro nuovo logo, i valori e i principi della nostra cantina cooperativa, indissolubilmente legata al territorio abruzzese e ai suo talenti”.