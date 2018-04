Futuro Pilkington e Denso: il Partito Democratico della Provincia di Chieti a disposizione dei lavoratori

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Leggiamo con attenzione e apprensione le considerazioni delle sigle sindacali in merito alla situazione di crisi occupazionale delle maggiori aziende del vastese.

Ringraziamo per l’energia impiegata in queste ore da lavoratori, sindacati e istituzioni per competere con la gigante emergenza lavorativa.

Comprendiamo le ragioni dell’appello rivolto alle amministrazioni locali e alla Regione per sostenere la difesa dei posti di lavoro esistenti e per realizzare misure virtuose capaci di generare occasioni lavorative nuove e di qualità.

Per la Festa del Primo Maggio 2018 il Partito Democratico provinciale raccoglie con pienezza l’appello delle forze sindacali e impegna il partito e tutti i suoi rappresentanti istituzionali a mettere a disposizione della causa, del lavoro e dei lavoratori, qualsiasi strumento possibile

La segreteria Pd provinciale intende sostenere e lavorare alla soluzione del problema attuale e alla programmazione per la riqualificazione delle infrastrutture culturali, umane, tecnologiche e materiali per il futuro.

Il Pd è vicino ai lavoratori senza strumentalizzazione politica ma con umile spirito di servizio: dalla Regione Abruzzo, con l’operosità di Lolli e con l’attività degli eletti della provincia Paolucci e Innaurato, con l’impegno di D’Alessandro in Parlamento, con i sindaci e gli amministratori locali e con quanti sono in condizione di essere utili a questo percorso.

Con l’occasione si estende l’invito a tutte le forze politiche e sociali ad adoperarsi al massimo.

I rappresentanti dei lavoratori possono considerare il Pd saldamente a fianco della lotta e della proposta progettuale.