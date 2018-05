Nominati i nuovi Presidente  e Cda della dell’aeroporto d’Abruzzo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

La Saga rende noto che Enrico Paolini è stato nominato Presidente dell’aeroporto d’Abruzzo dall’Assemblea odierna della Società aeroportuale.

La nomina, effettuata ufficialmente oggi, è stata approvata all’unanimità nel corso dell’assemblea dei soci convocata presso l’aeroporto d’Abruzzo e presieduta dal presidente uscente Nicola Mattoscio.

Nel ruolo di Presidente subentra nell’avvicendamento Enrico Paolini, originario de l’Aquila. Paolini ha rivestito ruoli apicali nell’amministrazione pubblica essendo stato vice presidente della giunta regionale Del Turco ed assessore al Turismo.

Nicola Mattoscio, presidente della società di gestione dello scalo pescarese da gennaio 2015 a maggio 2018, lascia le redini dell’aeroporto d’Abruzzo dopo tre anni di mandato. Mattoscio al termine del suo iter alla guida dell’aeroporto ha espresso gratitudine alla società ed ai suoi azionisti per la fiducia accordatagli e per l’interessante esperienza professionale svolta nei tre anni di mandato.

La Saga ringrazia il professor Mattoscio per il contributo, sempre professionale e costruttivo, che ha dato allo sviluppo del piano di crescita infrastrutturale dell’aeroporto d’Abruzzo e alla strategia di miglioramento continuo della qualità dei servizi per i passeggeri, nell’ambito del percorso di sviluppo e crescita di cui si è reso protagonista lo scalo pescarese negli ultimi anni.

L’Assemblea degli Azionisti ha espresso unanime apprezzamento per il lavoro svolto dagli amministratori alla guida della società e ha ribadito l’intenzione di assicurare il proprio sostegno ai piani di rilancio dello scalo finalizzati principalmente alla realizzazione di maggiori efficienze produttive e strutturali, come previsto dal Master Plan per i lavori di ammodernamento dell’aerostazione.

E’ stato inoltre condiviso l’impegno per il raggiungimento di ulteriori e importanti obiettivi di sviluppo commerciale definiti dal Piano Industriale al fine di conseguire il progressivo riequilibrio finanziario della società.

Con l’obiettivo di perseguire tali strategie sono previsti investimenti importanti per lo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali (allungamento della pista di volo), migliorare ulteriormente l’accessibilità dello scalo realizzando una fermata ferroviaria e un tunnel che condurrà dalla fermata all’aeroporto, accrescere e sviluppare i diversi servizi offerti agli utenti aeroportuali garantendo al contempo più elevati standard di sicurezza e qualità.

L’Assemblea degli Azionisti oltre al Presidente Paolini, ha nominato con mandato fino all’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31-12-2020 , i 4 restanti membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, la cui composizione è conforme alle previsioni normative e regolamentari vigenti in materia di società quotate in ordine al numero di amministratori indipendenti, composto da 5 membri.

Alla luce di tale delibera assembleare, la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società risulta essere la seguente:

Presidente :

Enrico Paolini

Consiglieri: