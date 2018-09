Cosa succede a Valle Cena?

Da giorni tanti cittadini di Monteodorisio e Cupello si lamentano per i cattivi odori che provengono dalla discarica dei rifiuti gestita dalla Cupello Ambiente all'interno del Consorzio Civeta.

Il tutto avviene nel più assoluto silenzo delle autorità locali e regionali deputate a fare i controlli e ad intervenire. Nel mese di giugno l'incendio, ora la puzza, cosa sta succedendo? Alcuni dicono che sono gli effetti della privatizzazione, altri che la causa deriva dai troppi rifiuti che arrivono in discarica e addirittura da fuori Regione. Mentre avviene tutto questo nei giorni scorsi abbiamo letto che è stata richiesta alla Regione l'autorizzazione per la costruzione di una nuova vasca. Alla luce di quanto sta avvenendo alcune domande vengono spontanee: - Chi controlla che vengano rispettate le corrette procedure di smaltimento dei rifiuti in discarica? -

Chi ha dato l'autorizzazione per il ricevimento dei rifiuti da fuori Regione? - Chi ha dato il benestare alla Cupello Ambiente di fare richiesta per una nuova discarica se la proprietà delle aree non è di quest'ultima? - La discarica è congruente con il piano regionale di gestione dei rifiuti e con il PRE comunale? A queste domande bisogna dare risposte e in tempi brevi. Le devono dare in particolare la Regione Abruzzo per quanto di sua competenza ed i Sindaci nelle funzioni loro assegnate di autorità sanitaria locale e governo del territorio. Fate sentire la vostra voce, i cittadini del Vastese ne hanno bisogno. Gabriele Marchese